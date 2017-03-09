В Германии осудили размещение ракет "Искандер" в Калининграде

Решение России о постоянном размещении ракет "Искандер" в Калининграде означает шаг назад для европейской безопасности. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Россия в прошлом году перебросила в Калининград баллистические ракеты с ядерным оружием и развернула там систему противоракетной обороны С-400 и утверждала, что развертывание было частью обычных учений, но западные военные чиновники опасаются, что размещение может стать постоянным.

"Если ракеты Искандер будут находилиться в Калининграде на постоянной основе, это стало бы поводом для большой озабоченности и ударом по европейской безопасности", - сказал "Интерфаксу" Габриэль. "Вот почему мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Калининграде", - отметил глава МИД ФРГ.

Габриэль отверг критику России за развертывание НАТО 4000 военнослужащих в Польше и странах Балтии, в том числе 400 немецких солдат в Литве.

"Германия и другие государства НАТО не первыми вошли в Прибалтику", - сказал он "Интерфаксу", добавив, что численность немецких войск в регионе была небольшой по сравнению с массированным наращиванием вооруженных сил России.

Габриэль дал интервью перед поездкой в Москву, где 9 марта он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.