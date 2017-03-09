КНДР разрешила двоим сотрудникам ООН из Малайзии покинуть Пхеньян

Северная Корея разрешила в четверг двоим сотрудникам ООН из Малайзии покинуть Пхеньян. Об этом сообщила представитель Всемирной продовольственной программы (WFP). Двое малайзийских сотрудников Международной программы помощи ООН прибыли в Пекин.

Правительство Малайзии также ведет переговоры о снятии запрета на выезд еще девяти граждан, которые все еще находятся в Пхеньяне.

Северная Корея запретила гражданам Малайзии во вторник покидать эту страну. Это произошло после того, как власти Малайзии обвинили КНДР в убийстве в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Девять оставшихся малайзийцев находятся в посольстве в Пхеньяне, не имея возможности покинуть страну.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил в четверг, что отношения с Северной Кореей не будут прерваны. В заявлении, размещенном в его блоге, говорится, что "дипломатические отношения между Малайзией и Северной Кореей не будут разорваны, так как нам нужно продолжать общаться с ними, чтобы найти решение. Наджиб сказал, что Малайзия не откажется от твердого подхода к Северной Корее, добавив, что все малайзийцы, которые остались в Северной Корее, находятся в безопасности.

13 февраля в международном аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нам был убит. Малайзийская полиция считает, что на него напали две женщины, которые брызнули ему в лицо химическое вещество, по классификации ООН относящееся к оружию массового уничтожения.