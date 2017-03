За Навального! За Сталина!

Алексей Навальный без особых усилий и, кажется, даже без какого-то желания создал скандал вокруг будущих выборов мэра Москвы.

Как известно, на роль единого кандидата от демократической оппозиции претендует Дмитрий Гудков. При этом Навальный сообщил о возможной поддержке коммуниста Андрея Клычкова.

Произошло это во время интервью "Эху Москвы в Уфе", но разошлось в пересказе РБК, так что приведём цитату именно оттуда:

«Мне кажется, что самый сильный кандидат — Клычков, от коммунистов», — заявил Навальный и добавил, что, по его мнению, у коммунистов больше шансов на победу, чем у представителей «Яблока».



«Победить кандидата «Единой России» настолько важно, что можно и нужно объединиться с коммунистами», — отметил основатель Фонда борьбы с коррупцией. Так Навальный ответил на вопрос о том, будет ли он сотрудничать со штабом экс-депутата Дмитрия Гудкова, который также собирается баллотироваться на пост мэра.



Навальный напомнил, что и Гудков, и лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин намерены баллотироваться от партии «Яблоко». «Пусть они там вместе с [сооснователем партии Григорием] Явлинским разберутся, кто идет от «Яблока», а потом уже мы будем думать, кого поддерживать», — заявил оппозиционный политик.



Однако выяснилось, что многим вполне симпатизирующим Навальному людям подобная позиция оказалась чуждой.

Мария Снеговая:

Чего больше в симпатии Алексея Навального к коммунисту Клычкову на мэрских выборах: соперничества с "Яблоком" или нелюбви к Максиму Кацу?

Любовь Якубовская:

Он коммуниста поддержал своевременно и раньше, чем собственных однопартийцев-соратников в 2014 году...

Даже не знаю, что тут еще можно добавить. Разве что легендарное - не забудем, не простим.

Остап Кармоди:

Как заметил Алексей Навальный, победить понос настолько важно, что можно и нужно объединиться с золотухой.

Леонид Гозман:

Не вдаваясь в детали, заявляю: на выборах мэра Москвы намерен голосовать за Дмитрия Гудкова. Ни в коем случае, кто бы к этому ни призывал, не буду голосовать за коммуниста. Кстати, цветы на могилу Сталина в тот день, когда тиран, наконец, отправился в ад, это не о прошлом, о котором можно забыть, решая проблемы сегодняшнего дня. Это о будущем - ровно о том будущем, которого я не хочу.

Константин Эггерт:

Поддержать #КПРФ на выборах мэра Москвы - значит поддержать один из отделов администрации президента. Надеюсь, Алексей не станет этого делать. Предадут - и "ах" не скажут. Вдобавок они такие же некомпетентные, как и нынешние.

Виктор Шендерович:

Если Алексей Навальный поддерживает коммуниста, то почему бы его невиновному брату не сидеть в тюрьме и дальше? Логика какая-то должна же быть. Практика взятия заложников, террора в отношении оппозиции, управляемого суда, политических заключенных... - все и так в коммунистическом тренде, все путем, чем Собянин-то не угодил? зачем менять шило на мыло?

Аркадий Бабченко:

Можно ли объединяться с коммунистами... Нельзя ли объединяться с коммунистами... Спор совершенно бессмысленный. Если вы готовы объединяться со сталинистами и крымнашистами - чем тогда вас Путин не устраивает? Ну, вот она, квинэссенция совка во всей красе - война, гэбуха, цензура, противостояние, обнищание, ипериализм, сталинизм, пропаганда, посадки дисидентов. Вы хотите поменять её на войну, гэбуху, цензуру, обнищание, империализм, сталинизм, пропаганду, посадки дисидентов?

Эмммм....

Кирилл Гончаров:

Классическая ловушка для оппозиции, это поддержать "порядочного человека".

Мантра, примерно такая:

-Он коммунист (националист) но порядочный и современный человек, у него есть шанс!

Ошибка.

Ошибка.

Ошибка.

Про Клычкова и Сталина разве кто-то не знал? Знали все, только дело до этого не было.

И в Яблоке об этом 25 лет говорят, а свежие либералы только сейчас узнают всю прелесть голосований за хороших людей. В 2011 они по известному принципу за СР голосовали, например.

Убежденность в политике должна быть, иначе придется вечно выбирать между Единой Россией и КПРФ.

Виталий Щигельский:

алексей навальный заявил о поддержке на предстоящих выборах мэра москвы кандидата от кпрф, искреннего сталиниста, товарища андрея клычкова.

алексей, вероятно, считает, что сей реверанс поможет ему повысить процент собственных избирателей за счет адептов идей коммунизма и сталинизма.

господин навальный - идеологический космополит, который начинал как выразитель интересов националистически настроенных граждан, затем, в разгар протестного движения, ядро которого составляли сторонники буржуазно-демократических преобразований, двинулся в сторону право-либерального парнаса, тогда еще республиканского.

теперь он пытается замкнуть на себе противоположные идеологические полюса.

представим на минуту, что навальный стал президентом.

одна из его главных обязанностей - представлять и реализовывать интересы своих избирателей-антагонистов.

задача эта невыполнима,

точнее она решаема только в случае сокращения членов в имеющемся уравнении.

то есть, алексею анатольевичу придется пожертвовать кем-то,

слабейшим или, напротив, чересчур сильным,

или даже забыть обо всех.

вертикальная конструкция исполнительной власти помноженная на отсутствие каких-либо принципов, позволят ему выбрать любой вариант из имеющихся...

кого же на самом деле представляет навальный?

может быть, только себя?

Евгений Шестаков:

Некоторые сомнительные намерения и поступки деятелей российской оппозиции вызывают реакцию на самых различных уровнях. Александр Солженицын, невзирая на определенные сложности, счел необходимым обратиться к Алексею Навальному.

Алексей, наверху ходят слухи о том, что на выборах мэра Москвы Вы хотите поддержать кандидата от коммунистов. Я давно слежу за Вашей карьерой и уважаю в Вашем лице человека, способного даже при ураганном ветре в лицо плюнуть и попасть в цель. Алексей, не делайте этого. За вашими политическими упражнениями на бревне следит вся страна, вы герой для мыслящих людей и яркий пример для безумных. На вас ответственность. Не за историческое будущее страны, его нет, оно всегда было и будет прошлым, пытаться изменить его так же глупо, как принимать в Думе поправки к закону Ома. Какие бы фигуры Вы ни рисовали в своем уме, все возвращается на круги. С какого бы айфона Вы ни постили свои селфи, за Вашим улыбающимся лицом всегда будет XVII-й век. Сходите ко мне, постойте, подумайте, убедитесь. Вы не спаситель, Алексей. Но Вы символ. Того, что даже в мертвом болоте может расти живое и зеленое дерево. С приятным скворечником наверху и крепким корнем внизу. Не унижайте себя союзом с грибком. Он может вырасти на Вас. А Вы на нем - нет.

Искренне Ваш, А.С.

Демьян Кудрявцев:

Всем известно, что я с большим уважением отношусь к Навальному, но есть несколько вещей, которых Алексей не понимает. Политик - не сам по себе. Он выразитель надежд, ожиданий, страхов и нужд какой-то части общества. Даже если на самом деле это не так, он должен делать вид, что это так. Даже если он обманывает свою аудиторию таким образом, это его ответственность и наступит его расплата. Для того, чтобы выражать чаяния своей аудитории нужна общая с ней платформа ценностей - и некорумпированная власть, ок, может быть одной из них. Про остальные ценности Навального и его партии не до конца понятно, но сейчас не об этом.

Чтобы эти ценности определить, нужно их со своей аудиторией в двустороннем режиме обсуждать, и собственно партия - один из механизмов такого обсуждения, хотя в распоряжении Алексея есть и другие. И лидер общественной организации - сначала ставит вопросы, а делает он то, что общественная организация ответит ему. Именно это должно отличать новую политику снизу, от вождистской политики Явлинского, Чавеса, you name it.

Проще говоря, политик Навальный должен начать широкую общественную дискуссию по вопросу поддержки той или иной политической силы на выборах мэра - как публично внутри партии Прогресса, так и вне её. Заявляя о поддержке коммуниста явочным порядком, он разрушает свою электоральную стратегию в угоду тактике, принимая тактические решения без широкого партийного обсуждения - он провоцирует эрозию сообщества сторонников. Ещё раз, речь идёт не о невозможности лево-правого блока. Речь не о недопустимости компромиссов в политике. Допустимы и обязательны. Речь не о обязательности поддержки Гудкова или личных качествах Клычкова, речь о принципах и процедурах, на которых должна строиться российская политика будущего, политика воззрений и платформ, а не политика сговоров и бюджетов, лидеров и силы.

Конечно, мне есть что сказать и про саму идею поддержки коммуниста, если бы такая дискуссия велась. Это беспомощная идея. Это готовность играть по чужим правилам, в которых тактика важней стратегии, а электоральный результат важней ценностей и убеждений. Эту игру Навальный всегда проиграет власти, а если выиграет - на фига вам такой Навальный, но он не выиграет. В долгосрочной перспективе только ценности работают, только убеждения слышны. Впрочем, может быть, поддержка коммуниста, голосовавшего за закон Димы Яковлева, и некоторые другие законы последних пяти лет, и отражает убеждения Навального?:)

Есть предложения дистанцироваться от прямолинейных политических дискуссий.

Константин Янкаускас:

Депутаты Мосгордумы от "Единой России" Людмила Стебенкова и Владимир Платонов в свое время состояли в партии "Союз правых сил" и были образцовыми антисталинистами. Как и их бывшие коллеги-депутаты от "Единой России" Иван Новицкий и Михаил Москвин-Тарханов. И бывшая яблочница впоследствии единоросска Вера Степаненко тоже была матерой антисталинисткой. Очень принципиальные люди все эти господа и дамы. Помогли Юрию Михайлович Лужкову <разгромить> половину исторического центра, затем застроить его <убожеством>. Помогли легализовать точечную застройку. Но при этом были антисталинистами насмерть. Люди с принципами. Таких надо в мэры двигать.

Кирилл Шулика:

В российской оппозиции случился прорыв, она консолидировано готова бороться со Сталиным. Некоторая ее часть со всеми умершими главами государства, в том числе с Ельциным, но со Сталиным готова вся. Я записываюсь в борцы со Сталиным, конечно.

Но... К сожалению, российская оппозиция неготова бороться с Путиным, Собяниным и прочими. Только пока с мертвым вождем на радость живым.

Еще раз, если кто забыл. Сталин умер 5 марта 1953 года.

Станислав Яковлев:

С другой стороны, каждому, кто всерьез обдумывает фундаментальный метафизический вопрос "Можно ли на выборах мэра Москвы голосовать за сталиниста" - напоминаю, что при Сталине ливневая канализация работала.

Вот что в итоге пишет сам Клычков.

А вот попытки разобраться с тем, поддерживает Навальный коммунистов или всё же нет.



Сергей Пархоменко:

Заголовок в РБК, так всех взбудораживший, - «Навальный рассказал о планах поддержать коммуниста на выборах мэра Москвы», - это плохой заголовок. Потому что он не соответствует сказанному Навальным в интервью. Это типичный «кликосборник», вроде «Страшная трагедия в семье Кристины Орбакайте», за которым скрывается сообщение, что домработница в этой семье сломала ноготь на безымянном пальце, когда мыла посуду.

Кстати, уже подзаголовок, расположенный в пуликации РБК чуть ниже, а также сам текст заметки - гораздо точнее отражают сказанное в действительности. Но до текста большинство читателей, как видно, так и не добрались, ограничившись заголовком. Может быть, сразу в обморок упали от неожиданности…

Однако среди сказанного Навальным - да, действительно - есть фраза, «Победить кандидата Единой России настолько важно, что можно объединяться и нужно объединяться с коммунистами и со всеми остальными…»

Эта фраза выглядит очень неудачной, поскольку не соответствует всему тому, что сказано до нее и после нее в интервью «Эху Москвы в Уфе». Она звучит слишком сильно и «слишком утвердительно», и по-существу перевешивает все остальное, сказанное в интервью. Навальному пришлось долго и несколько сбивчиво пояснять, что он имел в виду не совсем то, что прозвучало в этой фразе, но это не помогло.

Фраза неудачна именно потому, что огромное количество людей, все-таки дослушавших до этого места, восприняли ее как прямое утверждение об уже принятом решении поддержать коммуниста, хотя в интервью много раз было сказано, что такого решения на самом деле не принято.

Профессиональному политику некого винить в том, что его «неправильно поняли», если он видит, что неудачная фраза стала причиной массового недоразумения. Только он сам и виноват.

В таких случаях этому политику полагается немедленно проводить срочные разъяснительно-исправительные мероприятия, вплоть до выпуска специального коммюнике или созыва специальной пресс-конференции для устранения недоразумения. Комментарии в фейсбуке, твиты и посты таких мероприятий не заменяют.

Альфред Кох:

Это очень интересная история, про то как Навальный решил поддержать коммуниста на выборах мэра Москвы и как он об этом узнал из сообщений РБК и Дождя...

Мне кажется, что нужно подробнее поговорить об этом. Просто так проскакивать эту тему нельзя. Самое странное, что обе стороны решили промолчать по поводу этой fake news.

Ни Дождь, ни РБК не настаивают на правоте своей информации но и не опровергают ее, а Навальный ограничился опровержением в комментах к посту Демьяна Кудрявцева.

Это как? В моем представлении в настоящий момент большинство публики находится в полном убеждении, что так и есть: Навальный решил поддержать коммуниста. И, соответственно, говорят: это перебор, волюнтаризм Алексея достиг апогея, больше нет сил его поддерживать. Я вычеркиваю себя из числа его сторонников.

Если это устраивает Навального - то тогда я, мягко говоря, обескуражен и тоже начинаю подумывать: а того ли человека я собираюсь поддерживать? Надеюсь, что это не так. Надеюсь, что он в ближайшее время все-таки объяснит свою позицию такими словами, чтобы не осталось места для двусмысленных трактовок.

Александр Рыклин:

Чтобы, как говорится, два раза не вставать, сразу начнем с важной оговорки. (Важность ее разъясню чуть позже.) Алексей Навальный не говорил, что на предстоящих в 2018 году выборах московского градоначальника он поддержит коммунистического кандидата. Вот что в действительности он сказал в Уфе журналисту местного «Эха», бравшему у него интервью: «Победить кандидата “Единой России” настолько важно, что можно объединяться и нужно объединяться с коммунистами и со всеми остальными». То есть в принципе не исключил такой возможности.

Теперь про важность оговорки. Тезис, выдвинутый кандидатом в президенты от демократической оппозиции, на мой взгляд, оставляет его сторонникам два способа толкования. Можно сказать так: «Навальный ЛИШЬ не исключил возможности поддержки кандидата от КПРФ», а можно и по-другому: «ОДНАКО Навальный не исключил возможности поддержки кандидата от КПРФ».<...>

Чем же объясняется столь сомнительный выбор возможного (слово «возможного» надо написать курсивом пять раз) персонажа для поддержки. Исключительно «прагматичными» соображениями. Эти доводы мы слышали не раз, но за многие годы, с моей точки зрения, они не стали более убедительными. Дескать, ради победы над «Единой Россией» можно на время забыть про принципы. Это-то мы поняли…Мы не поняли другого: как мы можем забыть про принципы, если, кроме принципов, у нас, собственно, ничего нет?

Алексей Навальный идет на президентские выборы без больших бюджетов, без сколько-нибудь значимой поддержки населения, без административного ресурса, без федеральных СМИ… А с чем же он тогда идет на эти выборы? (И мы вслед за ним.) Кандидат Навальный идет на выборы с единственным багажом за плечами — с принципами, которые мы, в общем и целом, с ним вроде бы разделяем. Поскольку если они у нас с Алексеем Навальным разные, то, извините, зачем он нам нужен? Потому что он честный хороший парень с открытым лицом? Недостаточное основание, чтобы за него воевать. А воевать-то, скорее всего, придется…

Обнародовав некоторые свои возможные тактические шаги на будущих выборах столичного градоначальника (будем аккуратно подбирать слова), Алексей Навальный немедленно подвергся жесткой критике со стороны как хедлайнеров либерального лагеря, так и многих других его обитателей. Прямо скажем, Навальный не стал уходить от дискуссии, однако, отвечая своим оппонентам (например, журналисту и издателю Демьяну Кудрявцеву), от разговора по существу старательно уклонялся. Другими словами, Алексей Навальный, похоже, понял, что позиция у него в данном случае практически незащищаемая. Тот же Кудрявцев буквально в нескольких абзацах весьма убедительно доказал всю ее несостоятельность: «Конечно, мне есть что сказать и про саму идею поддержки коммуниста, если бы такая дискуссия велась. Это беспомощная идея. Это готовность играть по чужим правилам, в которых тактика важней стратегии, а электоральный результат важней ценностей и убеждений. Эту игру Навальный всегда проиграет власти, а если выиграет — на фига вам такой Навальный, но он не выиграет. В долгосрочной перспективе только ценности работают, только убеждения слышны. Впрочем, может быть, поддержка коммуниста, голосовавшего за закон Димы Яковлева и некоторые другие законы последних пяти лет, и отражает убеждения Навального?». Я думаю (надеюсь, во всяком случае), что в последнем своем предположении Демьян Кудрявцев ошибается. Тогда что это было?

Алексей Навальный на сегодняшний день — главный персонаж отечественной оппозиционной повестки, нравится это кому-то или нет. Его амбиции масштабны и небеспочвенны. Но возможности для маневра (особенно когда речь идет об идеологии) весьма ограничены, что и было продемонстрировано в последние дни. У Алексея Навального нет опции игнорировать мнение Кудрявцева, Шендеровича и иже с ними. Это, в свою очередь, означает, что у него никогда в обозримом будущем не будет возможности поддержать какого бы то ни было коммуниста на каких бы то ни было выборах. Потому что в ту же самую секунду он перестанет быть главным персонажем отечественной оппозиционной повестки…

Очевидно, что в результате тема вышла за рамки обычного "фейк/не фейк". Republic публикует (за деньги!) колонку Олега Кашина:

Поддерживая одного прокремлевского кандидата, можно испортить настроение другому, но нет никаких аргументов в пользу того, что такой предвыборный троллинг как-то усилит ту оппозицию, лидером которой традиционно считается Навальный. Можно предполагать, что, столкнувшись с ослабевшей властью, КПРФ станет чуть менее послушной Кремлю, чем теперь, и вспомнит о своей оппозиционности хотя бы на уровне начала нулевых (уровень девяностых сегодня по многим причинам уже недостижим в принципе). Но даже в этом случае она останется партией, которая поклоняется Сталину и ненавидит «либеральную проказу». В альянсе с ней любой либерал рискует потерять себя – представьте себе демократических лидеров, вместе с Клычковым возлагающих цветы к могиле Сталина или, если такой жест все же слишком радикален, можно представить такую картину – Клычков возлагает цветы Сталину, а группа его союзников во главе с Навальным терпеливо ждет окончания церемонии, стоя в отдалении у Мавзолея. Побеждать Собянина с помощью Сталина – тогда уж проще объединиться сразу с самим Путиным. Он и менее ужасен, чем Сталин, и шансов на победу в любой ситуации у него больше, чем у КПРФ.

Владимир Милов:

Сильный ли кандидат Клычков? С одной стороны - да. Он, в отличие от Дмитрия Гудкова, в 2014 году выиграл свой округ, причем выиграл у бывшего префекта и округ очень сложный. Он баллотировался на традиционно провластном Юго-Востоке Москвы, где демократы традиционно берут мало голосов, а не на более благоприятном и оппозиционном Северо-Западе, как Гудков. Я много общаюсь с представителями разных московских протестных групп и могу сказать, что у Клычкова есть очевидная репутация как человека, который активно участвует в борьбе против произвола московской мэрии и выступает наиболее оппозиционным депутатом в Мосгордуме.



С другой стороны, я не согласен с тем, что Клычков в принципе способен выборы мэра выиграть. Я считаю, что в Москве у коммунистов нет шансов выиграть общегородские выборы никогда, это в принципе некоммунистический город, никогда здесь КПРФ выше своего "естественного фона" не брало ничего. Народ в этом плане скорее за Собянина проголосует, так как коммунисты у власти в Москве - это нечто беспрецедентное и трудно вообразимое. Москва не тот город просто. Собянин на этом активно сыграет, кстати.



Сам по себе Клычков - политик непростой. Он действительно постоянно и невынужденно публично атакует либералов, Запад, высказывает комплименты Сталину и СССР, когда его, в общем, никто не просит это делать, лучше бы на городских проблемах сосредоточивался. Я был с ним на нескольких эфирах, честно говоря, мне совсем не нравятся его взгляды не то что там по поводу Сталина - а просто по части путей решения тех или иных политико-экономических проблем, там попахивает всей вот этой зюгановщиной "а давайте сделаем как в СССР". Даже если гипотетически представить, что Клычков стал мэром Москвы, то его политика может оказаться неадекватной, и власти на этом всячески будут играть - ну вот видите, выбрали "оппозиционера", а стало хуже.



Если Клычков хочет не просто отработать традиционный КПРФ-овский номер на выборах, а реально стать кандидатом с широкой поддержкой, то ему, конечно, нужно сменить свою риторику и развернуться лицом к другим оппозиционным силам. Пока этого не видно.<...>



В целом сотрудничество с коммунистами - вопрос непростой. Я категорически не согласен с теми, кто заявляет "а вот, сотрудничали с коммунистами в Новосибирске, Иркутске, других местах, и что из этого хорошего вышло?" Вышло много хорошего, так как там по крайней мере у власти не единороссы, и несмотря на отдельные глупые взбрыки, нет такой репрессивной атмосферы "борьбы с экстремизмом", как во многих других регионах, и гораздо больше общественно-политической свободы, а также, например, не прижимают так малый бизнес, как делают это руководители-единороссы (вот наш коллега из Новосибирска Сергей Дьячков в своей недавней презентации на цифрах это показал).



Однако работать с коммунистами крайне сложно. Они тянут одеяло на себя, постоянно стремятся приватизировать общие победы исключительно в свою пользу, не идут на идеологические компромиссы и везде лезут со своей, мягко говоря, неактуальной идеологией, что очень сильно портит общую картину сотрудничества с ними. Представить себе иные плюсы победы коммуниста в Москве, помимо в целом несколько более свободной атмосферы чем сейчас, довольно сложно. Никакого коалиционного городского правительства они ни с кем не создадут, будут навязывать свой марксизм-зюганизм, и спасибо за поддержку не скажут (ну можете почитать высокомерные комментарии того же Клычкова на комплиментарные высказывания Навального - типа, видите какой я крутой, даже "эти" меня признают).



С учетом всего этого - плохой склонности КПРФ к реальным коалициям и некоммунистического настроя Москвы - я вообще плохо себе представляю кандидата-коммуниста во втором туре.

Юлия Галямина:

Самое важное для нас сейчас в рамках мэрских выборов второй тур, и на этом этапе нет смысла выбирать. Чем больше интересных кандидатов, тем больше шансов на второй тур.

При этом мне очень симпатичен Дмитрий Гудков, хотя по его позиции по местным у нас есть расхождения: я не думаю, что кто-то может объявить себя главным демократом на деревне и под свой бренд собирать якобы общий список кандидатов - так не работает.

Люди сначала ведут открытые переговоры , а потом вместе договариваются о тактике, а не предъявляют партнерам по возможной коалиции готовые решения в ультимативной форме.

Мы же за новую политическую культуру. А она про открытость и переговоры на всех этапах.