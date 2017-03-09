В Польше намерены запретить лицам с советским опытом работать в МИД

Правительство Польши подготовило проект поправок к закону о дипломатической службе, которые исключают возможность трудоустройства сотрудников, работавших в госструктурах до 1989 года. Об этом сообщил МИД Польши.

В заявлении отмечается, что поправки к закону о дипломатической службе позволят избежать сохранения на работе, а также трудоустройства в будущем людей, которые сотрудничали с государственным аппаратом ПНР до 1989 года.

Ранее глава МИД Витольд Ващиковский неоднократно отмечал, что в ведомстве до сих пор числятся несколько десятков выпускников МГИМО, подчеркивая, что это нужно изменить.

"В течение прошедших 28 лет выросло новое поколение поляков. Пришла пора, чтобы эти люди без груза прошлого представляли Польшу на мировой арене", – считают в МИД.

Новых сотрудников ведомство намерено набирать не только из числа специалистов в области государственной администрации, но и из неправительственных организаций, исследовательских центров.