В Москву прибывают лидеры Турции и Израиля и глава МИД ФРГ

Россия станет в четверг центром дипломатической жизни, куда прибудут лидеры Израиля и Турции, а также новый министр иностранных дел Германии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен использовать свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "выразить решительную оппозицию Израиля присутствию иранских войск и его союзников на северной границе Израиля с Ливаном и Сирией".

"Это очень важная встреча для обеспечения безопасности Израиля. Победа над терроризмом не может привести к усилению терроризма со стороны Ирана и близких ему структур", – заявил Нетаньяху, подчеркнув, что не следует "обменивать терроризм на терроризм".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом в Украине. Габриэль и Путин также могут провести встречу.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 9 марта, но до 10 марта с Путиным встречи не будет, сообщили в Кремле. Как ожидается, Путин и Эрдоган обсудят конфликт в Сирии, а также строительство газопровода "Турецкий поток" и атомной электростанции ​Аккуйю.