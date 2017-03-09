RTVi: фотография с баннером на башне Кремля – подделка

Телеканал RTVi опубликовал метаданные фотографии с баннером "Национальная идея – феминизм", который, как сообщалось ранее, был вывешен на одной из башен Кремля в ходе протестной акции 8 марта.

RTVi утверждает, что снимок является подделкой – фото было сделано еще 3 марта и редактировалась с помощью программы Photoshop. При этом первым СМИ, которое накануне опубликовало фотографию с баннером "Национальная идея – феминизм", был сам телеканал RTVi.

Ранее в достоверности снимка с баннером усомнились пользователи социальных сетей и, в частности, фотограф Давид Френкель:

В Федеральной службе безопасности России в четверг заявили, что "никаких проникновений" на охраняемые объекты Кремля 8 марта не было.

На акции феминисток у Кремля8 марта были задержаны семь человек, в том числе трое журналистов. Позднее их отпустили из отделения полиции без составления протокола. Одна из участниц акции подтвердила, что фото с баннером на кремлевской башне является поддельным:

Другие фотографии, снятые на территории Кремля и Александровского сада, как утверждается, являются подлинными. В комментарии для интернет-издания TJournal сообщила, что феминистки прошли на территорию Кремля в рамках экскурсии, купив билеты вместе с остальными туристами.