"Маска скорби" появится в Екатеринбурге

Уральские литейщики приступили к отливке из бронзы работы Эрнста Неизвестного "Маска скорби", посвящённой памяти жертв сталинских репрессий. Группа из трех скульптур должна была быть установлена еще в начале девяностых в Воркуте, Магадане и Екатеринбурге - трех негласных столицах советского ГУЛАГа. Но проект был реализован только в Магадане. Деньги, выделенные в 1991 году на уральский монумент, пропали. Гипсовые формы четырехметрового памятника за эти годы распилили, едва не погубили в сыром подвале, перевезли в Челябинск и обратно. Владелец литейной мастерской из Екатеринбурга Иван Дубровин еще при жизни Эрнста Неизвестного пообещал скульптору отлить "Маску". В 2015 году городские власти торжественно заложили первый камень в постамент будущего памятника, пообещав, что через год монумент будет установлен. Но через год автор умер, а денег в бюджете на "Маску" не нашлось. В начале 2017 года Иван Дубровин все же начал работу, сумму в семь миллионов, стоимость отливки, изыскивает с прибыли предприятия, поэтапно. На данный момент в "вечном материале" - бронзе выполнена половина скульптуры. Окончательно подготовить "Маску скорби" к установке мастер рассчитывает к июню.