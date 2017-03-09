Саммит ЕС рассмотрит кандидатуру Туска на пост главы Евросовета

Ожидается, что лидеры ЕС передадут бывшему премьер-министру Польши Дональду Туску новый 30-месячный мандат в качестве президента Европейского совета, несмотря на отсутствие поддержки со стороны его собственной страны. Главы государств и правительств Европейского союза должны сделать выбор на саммите 9 марта.

Польское правительство, возглавляемое консервативной партией "Право и справедливость", выдвинуло вместо Туска члена Европейского парламента Яцека Сарыуша-Вольского, который был изгнан из партии "Гражданская платформа" за то, что он принял предложение бросить вызов Туску.

Ожидается, что кандидатура Туска будет поддержана подавляющим большинством лидеров Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что его переизбрание будет "признаком стабильности".