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Новости

Министерство культуры не нашло гей-пропаганды в "Красавице и Чудовище"

Депутат Виталий Милонов, который потребовал проверить фильм на предмет пропаганды гомосексуализма

Депутат Виталий Милонов, который потребовал проверить фильм на предмет пропаганды гомосексуализма

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Министерство культуры России не нашло признаков "пропаганды гомосексуализма" в фильме "Красавица и Чудовище" от студии Disney. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

Глава министерства Владимир Мединский заявил журналистам, что фильм проверяли сотрудники Института культурного наследия Лихачева, известные "консервативными" взглядами. Они рекомендовали присвоить "Красавице и Чудовищу" возрастной рейтинг "16+", что и было сделано. Дети до 16 лет смогут смотреть фильм в кинотеатрах только в сопровождении родителей.

Провести проверку потребовал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он утверждает, что получал жалобы родителей из-за того, что в фильме есть персонаж-гей. Депутат просил запретить показ картины в России, если факт "пропаганды гомосексуализма" подтвердится. В России с 2013 года действует закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних, который неоднократно критиковали правозащитники.

Фильм "Красавица и Чудовище" – игровая адаптация одноименного диснеевского мультфильма, снятого по книге Жанны-Мари Лепренс де Бомон. В новой экранизации персонаж Лефу, помогающий главному злодею Гастону, является геем – первым в истории фильмов от Disney.

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