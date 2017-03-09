В Крыму прошла акция памяти украинского поэта Тараса Шевченко

В аннексированном Россией Крыму активисты Украинского культурного центра возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Симферополе. Таким образом, они отметили 203-ю годовщину со дня рождения украинского поэта. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако снимала всех участников акции на видео, сообщает проект "Крым.Реалии".

Весной 2014 года у памятника Тарасу Шевенко проходили проукраинские антивоенные акции протеста. После аннексии полуострова подконтрольные Кремлю власти Симферополя неоднократно отказывали местным жителям в проведении митингов у монумента. В марте 2015 года на акции памяти Тараса Шевченко за украинские флаги ​были задержаны трое активистов.