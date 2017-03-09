Путин призвал ужесточить наказание за "склонение к самоубийству"

Президент России Владимир Путин поддержал законопроект депутата Госдумы Ирины Яровой об уголовной ответственности за склонение или содействие в совершении самоубийства.

Путин назвал угрозой распространение сайтов, пропагандирующих суицид. По его словам, "преступники нацелены на подростковую и молодежную аудиторию с неокрепшей психикой".

В середине февраля 2017 года Яровая предложила ввести новую статью "Склонение или содействие к совершению самоубийства" с помощью уговоров, предложений, подкупа и обмана при отсутствии признаков доведения до самоубийства. Также она предложила ввести ответственность за "советы и указания" в совершении суицида. Похожие законопроекты в Госдуму внесли член Совета Федерации Антон Беляков и Молодая гвардия "Единой России".

Поводом для ужесточения законодательства стали публикации в СМИ о так называемых "группах смерти" в социальной сети "ВКонтакте", в которых, как утверждается, несовершеннолетних с помощью игры доводят до самоубийства.

С октября 2012 года в России интернет-сайтам запрещено публиковать информацию о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению суицида. Например, в 2015 году Роскомнадзор частично запретил публикацию на портале "Православие и мир" новости о самоубийстве двух окнобольных. Поводом для запрета были названы указанные в новости причины суицида.