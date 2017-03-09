Кремль ожидает от нового посла США "приверженности к диалогу"

Россия будет приветствовать любого посла США, который продемонстрирует "твердую приверженность идее установления диалога" между Вашингтоном и Москвой. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп попросил Джона Хантсмана, бывшего губернатора штата Юта, стать послом США в Москве.

Хантсман был послом в Китае в 2009–2011 годах при президенте Бараке Обаме и посланником в Сингапуре в 1992–93 годах. 56-летний Хантсман безуспешно стремился выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2012 году и был критиком Трампа во время избирательной кампании в прошлом году.

Трамп призвал улучшить российско-американские отношения, которые сильно испортились из-за противоречий по поводу вопросов, связанных с агрессией Москвы на Украине, ее действиями в Сирии и утверждениями о том, что она использовала хакерские атаки, утечки и другие методы, чтобы вмешиваться в выборы в США.

Старшие должностные лица администрации администрации Трампа заняли жесткую позицию в отношении России с момента инаугурации 20 января.