Глава МИД ФРГ предупредил Россию об опасности новой гонки вооружений

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предупредил Россию об опасности новой гонки вооружений, вызванной конфликтом на востоке Украины, и призвал сократить количество обычных вооружений.

Выступая 9 марта в Москве после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Габриэль сказал, что они договорились о продолжении переговоров в так называемом "Нормандском формате", который состоит из России, Украины, Германии и Франции, о прекращении конфликта между правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины.

Германия предоставила 4000 военнослужащих, которые НАТО развернуло в Прибалтике и Польше, где агрессия России на Украине усилила опасения относительно ее намерений в регионе. Тем временем Россия перебросила десятки тысяч солдат в свои западные пограничные районы.

"У нас есть опасения, что мы вступаем в новую гонку вооружений", – сказал Габриэль, добавив, что решение украинского конфликта откроет дорогу для дальнейшей работы по разоружению. Лавров сказал, что Россия отвергает обвинения в том, что она непропорционально наращивала военную силу на своих западных границах.

Он признал, что Россия и НАТО начали то, что он назвал осторожным обменом информацией о военных учениях.



В преддверии своего прибытия в Москву Габриэль призвал Совет Россия – НАТО возобновить регулярные встречи.