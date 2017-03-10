Фотошоп как национальная идея

8 марта в Рунете много говорили и писали о яркой акции радикальных феминисток - баннерах "200 лет мужчины у власти - долой" и "Национальная идея - феминизм", растянутых на крыше грота в Александровском саду и Арсенальной башне Кремля соответственно.

При этом смелый характер акции сразу же вызвал подозрения.

Подвох и правда был, только немного другой. Выяснилось, что вторая фотография - просто подделка.

Екатерина Ненашева:

Мне больно сейчас за российский арт-активизм и феминистское сообщество, потому что фотография на Арсенальной башне действительно оказалась фотошопом. Об этом знало только несколько участниц, а сейчас узнала и я.

Я беспредельно уважаю всех участниц акции и не хочу обесценивать их действия. Все остальные фото и видео реальные. Спасибо, девочки!

Но также я считаю абсолютно непрофессиональным и недопустимым такой подход к работе, во всяком случае, если использования фотошопа никак не концептуализировано изначально.

Елена Милашина:

В этом - вся суть феминизма в России. Не только феминизма. Фейковая страна блин.

Дмитрий Петровский:

История с феминистским фотошопом- она клевая, потому что вкупе с разоблачением представляет из себя совершенно цельное художественное высказывание.

Суть этого высказывания очень проста и понятна: современный феминизм, равно как и вся гендерная левацкая ересь, несовместимы с объективной реальностью, и потому не могут существовать без подтасовок.

Нафотошопить акцию, которой не было- не досадное упущение, но абсолютно логичное продолжение всей этой уже до неприличия подзатянувшейся истории.

Павел Святенков:

Да, Кремль - это фотошоп.

На самом деле, ещё Лужков его снёс, и там сейчас элитная гостиница.

Роман Попков:

Ребятушки, а я ведь вчера сильно поторопился самоуничижительно заявить что наша НБП превзойдена в России по крутости акций. Нам в 2004 году так и не удалось провести акцию на одной из кремлевских башен, а вот некие девушки провели.

Но выясняется, что все же нет, девушки накормили <дерьмом> вовсе не Федеральную службу охраны, а журналистское сообщество. Ну и самих себя, конечно же.

А НБП так и осталась блистательной и непревзойденной по смелости и честности.

Илья Варламов:

В общем, феминистки довольно неплохо всех вчера развели, привлекли внимание к своей акции. Молодцы. А журналистам надо быть бдительнее... Думаю, доверия теперь к подобным акциям будет куда меньше. Боролись за права, а <нагадили> всем активистам. Вот такой он, русский феминизм. Бессмысленный и в фотошопе.

Михаил Пожарский:

Вчерашний баннер на башне оказался фотомонтажом. Интересно, как они теперь будут оправдываться? Мол, ради правого дела и публику обмануть не жалко? Баззфид может в фейк-ньюс - ну и мы не отстаем от единомышленников?<...>

Вообще удивительно, конечно, как после всех американских скандалов про фейк-ньюс люди пошли и сознательно стукнулись о те же грабли. Поразительно просто.

Дженни Курпен:

Феминисткам вообще-то должно быть западло пользоваться фотошопом, поскольку это один из самых простых и распространённых инструментов объективации женщин, но смешно получилось.

Ярослав Белоусов:

Фото акции феминисток на кремлевской башне оказалось фотомонтажем.

Постмодерн во всём своём блеске. Симулякры заслоняют собой симулякры. Где правда в этом мире - непонятно. Область достоверного сжимается до масштаба точки. Политическая революция из виртуального пространства прорывается в реальное.

Прямо как Фредди Крюгер.

Любой специалист в области фотошопа готов сделать вам на заказ новую Болотную, Манежную или Майдан - что душа пожелает. А нужные СМИ этот почин поддержат.

Так в постмодерне свергаются старые неуклюжие политические режимы.

Станислав Яковлев:

Вспоминаю вчерашнее бурное обсуждение по комьюнити: если феминисткам разрешили влезть на кремлевскую башню, возможно ли, что это оттепель?

Сегодня выясняется, что все-таки не оттепель, а банальный фотошоп.

КАК И ВСЯ ВАША ОТТЕПЕЛЬ!

Несколько альтернативных плакатов для акции.

Многие (и это кажется справедливым) пишут о том, что подобные истории подрывают репутацию всех протестных акций в стране.

Александр Володарский:

Вообще такое впечатление, что кадры с фотошопом подбросили для дискредитации вполне хорошей и смелой акции с файерами.

То есть, теперь у сторонних зрителей в головах засело "это все фотошоп и обман", а в детали (кто где стоял, где башня, а где стена и т.д.) никто уже не вникает.

Я бы в такой ситуации потребовал у тех, кто прислал поддельные кадры, извинений. И желательно публичных.

Инесса Землер:

Это была история о том, как всего одна (!) подложная фотография убила доверие как к участницам акции, так и к журналистам, которые там - на месте - были.

Анна Артемьева:

Доверие между активистами и журналистами было всегда.

Они зовут нас на несогласованные акции, подсказывают лучшие точки для съемки, мы не снимаем лиц, если об этом просят, часто договариваемся, чтобы публиковать материал одновременно.

Они доверяют нам свою безопасность и успех, мы им - нашу репутацию. Так как уверены в достоверности происходящего.

В акции феминисток в Кремле 8 марта условились так: на каждой точке работает один фотограф, а потом все фотографы присылают свои снимки на почту координатору, а та рассылает всем уже общую подборку снимков.

Я снимала на Ивановской площади.

В рассылке нам пришло около 10 фотографий - среди них фото, сделанные коллегами, которых я знаю и видела перед началом акции.

Поэтому сомневаться в подлинности остальных снимков не было никаких оснований.

Мы опубликовали семь фото в репортаже с акции в "Новой". Один из кадров - мой. Один - фотошопленный анонимный фейк.

Те, кто его сделали и прислали для рассылки, подставили смелых идейных девушек, которые отработали акцию (по-настоящему, не за компьютерным столом). Подставили репутацию изданий, которые об акции рассказали.

И положили конец традиции доверия между активистами и журналистами.

Трусливые подлые бабы - кто бы ни был.

Олег Пшеничный:

С такой постановкой дела любой лысый мужичонка из центра Э может вертеть девчонками как хочет. Приходите, дорогие провокаторы, мы вас чаем угостим.

Елена Костюченко:



1. <Кошмар>

2. <Кошмар>

3. Жалко активисток, которые реально ходили в Кремль. Сейчас все дискредитированы

4. Девушки с фотошопом могут быть провокаторами. Пока своих действий они не объяснили никак. Надеюсь, активистки назовут их имена

5. Мы ежедневно публикуем десятки фотографий, которые нам присылают другие люди. В блоге у Варламова показано, как можно выявить фотошоп на этой фотке, но это легко обойти. Наступает веселая эра.

6. Я прошу прощения у читателей. Я пока не знаю, как можно было предотвратить подобное, но это меня не оправдывает.

Александр Горбачёв:

хороший пост

а то, честно говоря, очень напрягали выступления в духе «а че такого»

Надо сказать, что выступления в подобном духе и правда есть. У кого-то они вполне ироничны.

Глеб Павловский:

а чем фотошоп с Арсенальной башней аморальнее, чем срок или пуля в лоб? Я - за фотошоп

Сергей Худиев:

Не понимаю я ругани на феминисток-фотожаберисток. Чем мирный, безопасный, не нарушающий общественного порядка фотошоп хуже, чем нарушающее порядок и создающее угрозу жизни участниц лазание по высоким режимным объектам? Если некое действие является бессмысленным и опасным, намного лучше его имитировать, чем совершать в реальности. Хотя и имитировать-то незачем.

Ксения Лученко:

Фейк или не фейк? И а так ли важно, было ли это в действительности?

Нет, конечно, важно с точки зрения олдскульной журналистики, был ли факт в материальной реальности и о чём нам это говорит - смелые женщины совершили гражданский поступок, а также - кто их пустил, если мы знаем, что там всё простреливается в переносном и прямом смысле, а также - кто они, что за организация, какие цели/задачи, ну и так далее.

Но ведь даже если это фейк, содержание картинок как высказывания от этого меняется незначительно. Важно ли расшаривающим картинки, делятся ли они реальной информацией или гипотетически возможной? Фактом или мемом, идеей, образом? Меняется ли что-то содержательно от того, было ли это материальным событием или реальные обстоятельства не так уж важны? С мироточащим бюстом ведь все реагировали не на факт мироточения, а на отношение к нему Поклонской и иже с ней, на само предположение, что бюст может мироточить, и то, что об этом заявляют по телевизору, на дополнительные смыслы, коннотации, которые за этим стоят. То есть, важно выяснить, мироточил он или нет, но это только сопутствующие подробности, развитие сюжета. Факт получается вторичен, он только проявляет некие интенции, что ли, позволяет их облечь в вербальную и образную форму. Это и есть та самая Post Truth?

Ольга Зильбербург:

фотошоп? респект тем более!! тут открывается столько новых уровней иронии современного общества. красота!

А у кого-то серьёзнее некуда!

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Леда Гарина:

А по поводу моей моральной оценки фейков - насилие и дескриминация это плохо. Отвратителен сексизм в СМИ. И так далее. А фейковые фотки конечно не оч, но ни в какое сравнение не идут.

Белла Рапопорт:

А я считаю, что совершенно неважно, были ли действительно феминистки на башне или не были (как правильно заметила Надежда Зайцева - это художественная акция, оформляют как хотят). А те, кто сейчас яростно разоблачают акцию, просто прикрывают этим свое неприятие феминизма и феминистских идей и пытаются присвоить дискурс и перевести разговор с действительно важных проблем - сто раз такое было (Ой, Страховская выругалась матом на Авиасейлс, это значит, что феминизм <дерьмо>, а Авиасейлс все можно, ой, Рапопорт думает только о слове "телочки" - ой, это обесценивает идею о гендерном равенстве и прекращении гендерного насилия и тд). Не ведитесь!

Ответ на подобную риторику тоже вполне ожидаем.

Станислав Куприянов:

А я считаю, что совершенное неважно, был ли действительно распятый мальчик в Славянске, или нет. А те, кто яростно разоблачают эту новость, просто прикрывают этим свою русофобию!​

Кристина Потупчик:

Дорогие, вас там было человек десять всего. Неужели нельзя разобраться, кто остальных подставил? Ну если не можете этого сделать, тогда принимайте коллективную ответственность, никаких проблем.<...>

Отдельно доставляют удовольствие комментаторы, которые бегают теперь по блогам удивленной общественности с примерно такими комментариями:

"Если на Западе левые давно уже используют в своей борьбе постправду (которую всякие Трампы истерично зовут FAKE NEWS), то почему нашим отечественным левым этого нельзя?! Это же делается не просто так, а в рамках борьбы левого движения с патриархатом, сексизмом, расизмом и прочим фашизмом! Или вы, ребята, за фашизма?!

Вот, например, Белла Рапопорт пишет, что неважно был или не был Фотошоп, важно, что те, кто против такой пост-правды - просто против феминизма. Так что хорошенько подумайте, прежде чем тут катить бочку на активисток!"

Врагу не пожелаешь таких защитников. Единственное, что им хорошо удается - это коверкать русский язык с помощью убогих "феминитивов". Но на будущее как-то все-таки публично хотелось бы попросить не защищать мои права с помощью фейков и прочей "постправды". И удачи в дальнейшем превращении феминизма в клоунаду.

Александра Гармажапова:

И последнее: когда умный человек лажает - он приносит извинения и обещает, что такого впредь не повторится.

Когда лажают лидеры "Молодой гвардии Единой России", они продолжают лгать, что тушили пожар в реале, а не в фотошопе.

Когда лажают российские федеральные телеканалы, они продолжают врать, что девочку Лизу действительно изнасиловали, а мальчика в Славянске распяли.

Когда лажают т.н. радикальные российские феминистки, они начинают орать о гребаных сексистах.

Не делайте, как они. Спокойной ночи!