Нетаньяху заявил о прогрессе в борьбе против исламского терроризма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о серьезном прогрессе в борьбе против исламского терроризма.



Он отметил, что Россию и Израиль объединяет совместная борьба. По словам премьер-министра, в последний год наблюдается серьезное продвижение в борьбе с радикальным исламским суннитским террором под руководством ИГ и "Аль-Каиды". Нетаньяху считает, что Россия внесла большой вклад в результаты этого продвижения.



Премьер Израиля отметил, что как 2,5 тысячи лет назад начались попытки уничтожить еврейский народ, так они продолжаются и по сегодняшний день. Нетаньяху заявил, что у Израиля есть своя армия и страна сможет защитить себя, но угроза радикального исламского шиитского террора существует не только для региона, но и для всего мира". Израильский лидер выразил уверенность, что все заинтересованы в том, чтобы предотвратить распространение этой угрозы.

Президент РФ Владимир Путин отметил тесный диалог России и Израиля, а также поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с праздником Пурим.