Польша сорвет саммит ЕС, если Туска переизберут главой Евросовета

Польша угрожает сорвать саммит Евросоюза по поводу будущего выхода Британии из ЕС, если главой Европейского совета будет переизбран Дональд Туск, несмотря на оппозицию Варшавы.

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на попытки заблокировать кандидатуру польского экс-премьера Туска, сказав, что он пользуется широкой поддержкой и что предоставление ему второго срока будет "признаком стабильности".

Усилия правого польского правительства от партии "Право и справедливость" по свержению Туска, их важного политического противника, угрожают усилить крупный раскол между Востоком и Западом в Европейском союзе в то время, когда он пытается продемонстрировать единство в преддверии своего 60-летия.

"Мы проинформируем наших партнеров (ЕС) о том, что весь саммит находится под угрозой, если они вынудят голосовать сегодня о Туске", – сказал польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, выступая по польскому телевидению. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы голосование не состоялось сегодня", – сказал Выщиковский.

Польские чиновники заявили, что премьер-министр Беата Шидло может наложить вето на итоги саммита, тем самым сорвав переизбрание Туска, или может настаивать на единогласном голосовании, сказал он. Но европейские дипломаты настаивают на том, что Польша не имеет права вето и что Туск может быть переизбран квалифицированным большинством, причем Евросоюзу не следует выкручивать руки из-за внутреннего польского спора.