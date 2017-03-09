Следователи отказали в возбуждении дела за пикет в Исаакиевском соборе

В Санкт-Петербурге следователи отказались возбуждать уголовное дело за акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает "Интерфакс".

28 января несколько активистов провели пикет внутри Исаакиевского собора. Депутаты Законодательного собрания Петербурга после этого потребовали возбудить уголовное дело по статье об "оскорблении чувств верующих", однако следователи не обнаружили состава преступления в действиях активистов.

В январе 2017 года глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви. Это решение привело к массовым протестам в городе.