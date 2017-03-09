Комитет Европарламента одобрил отмену виз для граждан Украины

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил законопроект об отмене виз для граждан Украины. Его поддержали 39 членов комитета, против выступили четверо, один участник голосования воздержался.
Заседание Европарламента, на котором пройдет следующий этап рассмотрения документа, намечено на 5 апреля.
В декабре минувшего года страны – члены Европейского союза и Европейский парламент заключили соглашение, которое завершает спор о механизме предоставления гражданам Украины и Грузии право посещать страны ЕС без необходимости получения визы.
В феврале глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вопрос об отмене виз для Украины будет решен до наступления лета.
Церемония подписания документа о введении безвизового режима для граждан Грузии состоялась 1 марта.
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