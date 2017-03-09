В Новосибирске состоялась премьера фильма о Борисе Немцове

В Новосибирске прошел премьерный показ документального фильма о российском оппозиционном политике Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Его представил собравшимся Михаил Фишман, один из режиссеров и соавтор сценария. На премьеру пришло около 150 зрителей.

Официально "Слишком свободный человек" вышел в прокат 23 февраля, однако не во всех городах кино про Бориса Немцова попало на экраны вовремя. Проблемы с поиском места для показа ленты были и в Новосибирске: по словам участников инициативной группы по организации сеансов фильма, крупные кинокомплексы не заинтересованы в прокате документального кино. В итоге премьера прошла в небольшом кинотеатре "Пионер". Как говорит один из авторов "Слишком свободного человека" Михаил Фишман, такая история характерна для независимых фильмов:

– Честно говоря, я вообще не думал, что наш фильм будет идти в прокате. Все же это не типично игровой проект, не блокбастер голливудский. Но все получилось, и наш с Верой Кричевской фильм теперь можно увидеть. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде, потому что именно там Борис Немцов начинал свою карьеру губернатором, оттуда он отправился в путь длиной в 25 лет. Эти 25 лет на самом деле – это и есть история России и нашей жизни, – заявил в своем приветственном слове Михаил Фишман.

Всего на премьерный показ ленты пришло больше 150 человек, многие из которых еще до начала сеанса благодарили Михаила Фишмана за его работу и охотно фотографировались с журналистом. Примерно столько же зрителей присутствовало и на недавнем закрытом показе фильма "Немцов", который 29 января представил новосибирцам его автор Владимир Кара-Мурза-младший. С завтрашнего дня "Слишком свободный человек" выходит в Новосибирске в ограниченный прокат.