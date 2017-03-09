СБУ обвинила российского полковника в обстреле автобуса под Волновахой

Генеральная прокуратура Украины установила, что обстрел пассажирского автобуса под Волновахой Донецкой области в 2015 году организовали гражданин России полковник Анатолий Синельников и украинец Юрий Шпаков.

13 января 2015 года со стороны сепаратистов из комплекса "Град" был обстрелян украинский блокпост вблизи города Волноваха. Погибли 12 пассажиров автобуса, еще около 20 человек получили ранения. Генпрокуратура Украины назвала произошедшее терактом.

На брифинге в Киеве 9 марта были обнародованы несколько перехваченных телефонных разговоров Шпакова, в это время руководившего артиллерийским батальоном сепаратистов, и его командира, куратора 5-й армейской бригады Синельникова. Обоим по почте направлены подозрения об их причастности к организации и совершению нападения.

По словам заместителя Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, после обстрела автобуса Синельников получил повышение и вернулся в Россию, где продолжает военную службу. Следователи планируют направить запрос в Интерпол, чтобы объявить его в международный розыск. Власти Украины также намерены представить доказательства теракта под Волновахой в Международном суде ООН в Гааге.

По информации украинских правоохранительных органов, за почти три года вооруженного конфликта в Донбассе зарегистрировано более 2100 террористических актов, в результате которых погибли свыше 2600 мирных граждан, более 6300 человек были ранены.