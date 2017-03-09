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Задержанного на феминистской акции в Петербурге освободили

Акция феминисток в Петербурге, 8 марта 2017 года

Акция феминисток в Петербурге, 8 марта 2017 года

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Активист Алексей Иванов, задержанный на акции феминисток в Петербурге 8 марта, был освобожден из полиции, сообщил правозащитник Динар Идрисов. Иванова обвинили в проведении несогласованной акции и неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и насилие в отношении представителя власти.

8 марта в Санкт-Петербурге активисты провели митинг в честь Международного женского дня. Во время митинга полиция задержала девять человек. На всех некоторых их них составили протоколы по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Спустя несколько часов всех задержанных кроме Иванова отпустили.

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