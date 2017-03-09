Кто въедет в Спасо-Хауз? Эфир в 21:05

Экс-губернатор штата Юта, бывший посол США в Китае и Сингапуре Джон Хантсман принял предложение Дональда Трампа, сообщают американские СМИ. Американский канал Fox News, с ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп лично позвонил Хантсману по телефону и предложил ему работу. Американское издание "Политико" написало, что Джон Хантсман согласился на предложение президента США представлять интересы США в России. Канал CNN, ссылаясь на свои источники в Белом доме сообщил, что выбор кандидатуры Хантсмана на столь важную должность связан с тем, что он "блестящий парень", "жесткий" и знает, чего хочет Трамп.

В настоящее время Джон Хантсман возглавляет влиятельный научно-исследовательский центр The Atlantic Council, занимающийся внешней политикой. Он также является генеральным менеджером семейной корпорации Huntsman Corporation – крупного производителя полистирола. Фирма имеет деловые связи с Россией.

В избирательной кампании 2016 года он сначала публично поддержал Дональда Трампа, но затем заявлял, что предприниматель должен выйти из гонки и обнародовать свою налоговую декларацию. По мнению Хантсмана, лучшим кандидатом от Республиканской партии стал бы Майк Пенс, занимающий сейчас должность вице-президента США.

Обсуждают дипломат Фёдор Шелов-Коведяев, политический обозреватель Константин Эггерт, востоковед Алексей Маслов, политолог Николай Петров и историк Юрий Фельштинский.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза-старший.