Transparency нашла у бывшего замглавы МЧС 20 квартир в Петербурге

Бывший замглавы МЧС Леонид Беляев имеет во владении 20 квартир в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщила "Transparency Internalional – Россия".

Из доклада следует, что большая часть недвижимости принадлежит дочери Беляева – Юлии. В 2010 году она стала владелицей сразу 12 квартир общей площадью около 650 квадратных метров. Еще одну квартиру она делит с матерью. Четыре квартиры оформлены на зятя Беляева – Михаила Михальцева. В собственности жены Беляева находятся две квартиры. Самому Беляеву принадлежит половина квартиры, которую ему предоставило государство, дом и три земельных участка.

Кроме того, в Трансперенси отметили, что Михальцев связан с несколькими компаниями, которые занимаются противопожарной безопасностью. За последние несколько лет эти компании получили две тысячи госконтрактов на сумму 224 миллиона рублей.

С 2006 года Беляев возглавлял Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу. В 2015 году он занял пост замглавы МЧС. Спустя полгода он уволился.

