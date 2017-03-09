В Сахаровском центре пройдёт вечер в поддержку политзаключенных

11 марта в Москве в Сахаровском центре пройдёт Благотворительный вечер в поддержку политзаключённых. Среди организаторов — правозащитный центр "Мемориал", Комитет 6 мая, Московская Хельсинкская группа, движения "За права человека" и "Солидарность".
Мероприятие пройдет в форме авторского вечера писательницы Людмилы Улицкой. На вечере можно можно будет внести пожертвования для поддержки политических заключенных и их семей, оплаты адвокатов. За 2016 год на таких вечерах было собрано более восьмисот тысяч рублей. Кроме того, участники встречи смогут написать политзаключенным письма, которые организаторы затем отправят адресатам.
В списке правозащитников более ста политзаключенных. Это те, кто в настоящее время находятся под арестом по политическим мотивам. По данным правозащитного центра "Мемориал", за 2016 год число политзаключённых выросло в два раза.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.