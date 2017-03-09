Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Русская православная церковь будет отмечать День святого Патрика

Празднование Дня святого Патрика

Празднование Дня святого Патрика

Смотреть комментарии

Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика. Креститель Ирландии вместе с десятком других святых Западной Европы был включён Синодом в церковный месяцеслов — поминальный список святых. Их список формировался на основе почитаемости европейских святых православными в зарубежных епархиях.

День святого Патрика признан государственным праздником в Ирландии. Его отмечают во всём мире, фактическипраздник символизирует день ирландской культуры. В 2012 году президент США Барак Обама принял участие в праздновании, посетив ирландский паб рядом с Белым домом.

Святой Патрик был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную, из-за чего его почитают и многие православные. Католическая и протестансткая церкви отмечают День святого Патрика 17 марта. Русская православная церковь будет отмечать этот праздник 30 марта из-за разницы календарей.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG