Русская православная церковь будет отмечать День святого Патрика

Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика. Креститель Ирландии вместе с десятком других святых Западной Европы был включён Синодом в церковный месяцеслов — поминальный список святых. Их список формировался на основе почитаемости европейских святых православными в зарубежных епархиях.

День святого Патрика признан государственным праздником в Ирландии. Его отмечают во всём мире, фактическипраздник символизирует день ирландской культуры. В 2012 году президент США Барак Обама принял участие в праздновании, посетив ирландский паб рядом с Белым домом.

Святой Патрик был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную, из-за чего его почитают и многие православные. Католическая и протестансткая церкви отмечают День святого Патрика 17 марта. Русская православная церковь будет отмечать этот праздник 30 марта из-за разницы календарей.