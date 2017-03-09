"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"

Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт УЕФА.
"Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" 1:1.
"Краснодар" в гостях проиграл "Сельте" 1:2.
Остальные матчи 1/8 финала Лиги Европы завершились так:
АПОЭЛ – "Андерлехт" 0:1
"Шальке-04" – "Боруссия" М 1:1
"Лион" – "Рома" 4:2
"Олимпиакос" – "Бешикташ" 1:1
"Гент" – "Генк" 2:5
"Копенгаген" – "Аякс" 2:1
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