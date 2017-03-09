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Новости - спорт

"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"

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Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт УЕФА.

"Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" 1:1.

"Краснодар" в гостях проиграл "Сельте" 1:2.

Остальные матчи 1/8 финала Лиги Европы завершились так:

АПОЭЛ – "Андерлехт" 0:1

"Шальке-04" – "Боруссия" М 1:1

"Лион" – "Рома" 4:2

"Олимпиакос" – "Бешикташ" 1:1

"Гент" – "Генк" 2:5

"Копенгаген" – "Аякс" 2:1

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