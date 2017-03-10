Госсемьи без тунеядцев и бейсболки святого Патрикия

Доброе утро!

Начните его с несвоевременной фотографии старой-доброй Пушкинской площади.

Автор этого снимка майор американской армии Мартин Манхоф работал помощником военного атташе в американском посольстве в Москве. В середине 1950-х его выслали из СССР по обвинению в шпионаже. С собой в США он увез фото- и видеопленки, отснятые в разных городах СССР. Больше пятидесяти лет они пролежали в картонных коробках на чердаке бывшей автомастерской на северо-западе США, пока их не обнаружил историк из Сиэтла. Настоящее Время публикует архив Манхофа: цветная кинохроника похорон Сталина, снятая из окна американского посольства, и сценки из городской жизни, преимущественно московской, тоже цветные. Разглядывайте здесь.

Нынешняя российская жизнь продолжает состоять из несобытий:

Документация акции феминисток в Кремле включала, как выяснилось, один фейковый кадр: на Угловую Арсенальную башню Кремля никто не забирался.

Минкульт не обнаружил гей-пропаганды в “Красавице и чудовище”, а СК – состава преступления в акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ;

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых не лечили в больнице “Матросской тишины” – адвокат говорит, что ему очень плохо, с момента ареста в июне прошлого года до 7 марта он жил без лекарств. Помилованная к 8 марта Оксана Севастиди тоже жалуется на подорванное в тюрьме здоровье.

В МВД и ФСИН со вчерашнего дня больше не работают сразу десять генералов – уволены Путиным без объяснения причин;

Петербургские “Кресты-2” уносят деньги и жизни: при строительстве дороги к новой тюрьме украдены 12 из 16 млн. рублей, предположительно в связи с этим убит подполковник ФСИН Чернов;

Мария Максакова, жена депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, уехавшая вместе с ним в Украину, больше не работает в Гнесинке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приостановил на год взимание штрафов с “тунеядцев”, а госслужащим приказал к 1 апреля устроить на работу жен и любовниц, а к 1 мая – вообще всех.

Украина:

Андрей Захтей, которого в России обвиняют в подготовке терактов на территории аннексированного Крыма, просит лишить его российского гражданства – у него есть украинское. Сейчас он находится в СИЗО в Крыму.

СБУ Украины обвинила российского полковника Анатолия Синельникова в обстреле автобуса под Волновахой 13 января 2015 года. После обстрела автобуса Синельников якобы получил повышение и вернулся в Россию, где продолжает военную службу. Планируется объявить его в международный розыск.

Украинская дочка Сбербанка не будет принимать паспорта так называемых ДНР и ЛНР.

Комитет Европарламента одобрил отмену виз для граждан Украины.

Дональда Туска переизбрали главой Европейского совета на второй срок, несмотря на возражения Польши. Правящая партия “Право и справедливость” обвиняет его в поддержке оппозиции, которая “хочет свержения правительства”. Теперь власти Польши грозятся сорвать саммит ЕС по поводу будущего брекзита – настолько они против Туска.





На главном вокзале Дюссерльдорфа человек с топором напал на людей, семь человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Нападавший – 36-летний выходец из бывшей Югославии – задержан, он тоже в больнице, потому что прыгнул с моста, пытаясь скрыться от полиции.

И американские страсти:

Пять штатов оспаривают в суде новый указ президента Дональда Трампа, ограничивающий въезд в страну гражданам теперь уже шести преимущественно мусульманских государств;

Новый глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт не верит в решающую роль углекислого газа в проблеме глобального потепления. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC;

CNN пишет, что ФБР продолжает расследовать возможную связь между предвыборной кампанией Трампа и российским Альфа-банком. На слушания о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США комитет Конгресса по разведке планирует вызвать бывших советников Дональда Трампа Пола Манафорта, Майкла Флинна и Картера Пейджа. Они начнутся 20 марта.

Глава WikiLeaks Джулан Ассанж даст производителям техники доступ к документам ЦРУ.

Мир начал готовиться к Дню святого Патрика. Русская православная церковь решила включить “святителя Патрикия” в месяцеслов, потому что он наставлял Ирландию на путь истинный еще до разделения церквей. Православные любители Гиннесса было обрадовались, но рано: русского православного Патрикия будут отмечать не 17 марта, а 30-го, по юлианскому календарю. Команда Дональда Трампа в преддверии праздника подготовила (англ.) зеленые свято-патриковские бейсболки с надписью Make America Great Again и изображением трилистника на затылке – вернее того, что они ошибочно считали трилистником. У листка клевера на этих бейсболках оказалось четыре лепестка, и свято-патриковские бейсболки всего за 50 долларов из онлайн-магазина исчезли.

Три ссылки сегодня все про воскрешения:

Павел Пепперштейн воскрешает Пабло Пикассо (по-настоящему, без дураков);

Марина Костюхина воскрешает кокетство и ветреность (отрывок из ее книги “Записки куклы. Модное воспитание в литературе для девиц конца XVIII — начала XX века”, которая вышла в НЛО);

А здесь воскрешаются старые гаджеты (без них плохо).

И вам хороших субботы и воскресения.

Искренне ваши,

Семь-сорок