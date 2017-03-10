Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента

Конституционный суд Южной Кореи в пятницу вынес окончательное решение об отстранении от власти президента страны Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала.

За импичмент проголосовали все восемь судей. Конституционный суд признал вину Пак Кын Хе в том, что она позволила своей подруге и советнику влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность. Подруга главы государства, пользуясь своим положением, вынуждала южнокорейские корпорации жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам.

Это решение означает, что Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции.

В декабре за импичмент Пак Кын Хе проголосовал южнокорейский парламент.

В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы.