Главный эколог США заявил, что не верит в глобальное потепление

Новый глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт усомнился в теории о глобальном потеплении. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что не верит в решающую роль углекислого газа в проблеме изменения климата.

По словам главного эколога США, Парижское соглашение об изменении климата, призванное сократить выбросы парниковых газов, было неудачным решением. Прюитт выразил сожаление, в связи с тем, что документ не выдвигался на рассмотрение в Сенате.

Прюитт считается сторонником использования углеводородов. Ещё на посту генерального прокурора Оклахомы он неоднократно критиковал теорию глобального потепления. Назначение Прюитта на пост главы Агентства по охране окружающей среды США вызвало опасения у демократов и защитников окружающей среды.