Устричной фермой в Геленджике завладел хозяин "дворца Путина"

Единственным собственником устричной фермы "Южная цитадель" в Геленджике стал Александр Пономаренко – владелец находящегося по близости комплекса, известного как "дворец Путина". Об этом в пятницу пишут "Ведомости".

Соответствующие изменения были внесены в реестр юридических лиц 3 марта. Сам Пономаренко не ответил на запрос издания.

"Дворцом Путина" называют гостиничный комплекс площадью более 17 тысяч квадратных метров на мысе Идокопас, оборудованный вертолетными площадками и причалом для яхт. Официально Кремль отвергает связь президента Путина с комплексом.

В мае 2016 года РБК узнало, что "Южная цитадель" на 25 лет получила в пользование неподалеку от "дворца Путина" тысячу гектаров акватории Черного моря для выращивания устриц и мидий. Издание предполагало, что таким образом владельцы комплекса планировали ограничить доступ к своей территории с моря.

С выходом статьи "Напротив "дворца Путина" под Геленджиком начнут разводить устриц", как утверждается, связана отставка руководства редакции и последующее увольнение многих журналистов РБК.