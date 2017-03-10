Ильдара Дадина, задержанного у здания ФСИН, отпустили из полиции

Оппозиционного активиста Ильдара Дадина, задержанного в пятницу в Москве возле здания Федеральной службы исполнения наказаний, отпустили из полиции, сообщает РБК. В полиции изданию заявили, что у задержанного не было паспорта, но когда его жена Анастасия Зотова привезла документ, личность Дадина установили и его отпустили.

Активисты Ильдар Дадин и Лев Пономарев стояли в одиночных пикетах за отставку главы управления ФСИН по Карелии Александра Тереха, его заместителя Алексея Федотова и начальника колонии №7 в Карелии Сергея Коссиева.



Дадина увезли в ОВД "Якиманка" после того, как он не показал паспорт полицейским. Пономарева задерживать не стали.

26 февраля Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии в Рубцовске. Там он отбывал наказание по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий, но был оправдан решением Верховного суда и получил право на реабилитацию.

До того, как Дадин был этапирован на Алтай, он находился в сегежской колонии в Карелии. Оттуда он сообщил, что его пытают и избивают сотрудники исправительного учреждения.

Активист заявил, что будет требовать компенсацию за уголовное преследование.