Валютных заёмщиков не пустили к министру финансов России

Около 50 держателей валютной ипотеки не пустили на назначенную на утро пятницы встречу с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

У здания правительства валютных заемщиков, которые просят власти реструктурировать кредиты, встретил кордон полиции. Полицейские заявили, что общественная приемная, где должна была проходить встреча с министром финансов, закрыта "по техническим причинам". Внутрь пропустили только двух представителей заемщиков валютной ипотеки, еще двух человек задержали и отвезли в отделение полиции.

В начале февраля в Доме правительства 38 валютных заемщиков держали голодовку, требуя решения проблемы "валютного рабства", как они выразились.

Из-за резкого падения рубля по отношению к доллару затраты заемщиков на выплаты по ипотеке выросли в разы, а банки отказываются пересчитывать им сумму кредита на основании курса рубля на момент заключения договора.