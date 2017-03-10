В Сеуле в ходе протестов против импичмента президента погибли двое

В Сеуле в пятницу после решения конституционного суда Южной Кореи о законности импичмента президента Пак Кын Хе произошли беспорядки. В столкновениях сторонников отстраненного от власти президента с полицией, погибли два человека. Об этом сообщает агентство Yonhap.
В пятницу утром сторонники Пак Кын Хе собрались на митинг у здания Конституционного суда. Участники акции попытались забраться на фургоны полиции, что привело к столкновениям. Один из погибших - 72-летний мужчина, который получил многочисленные травмы головы. Про второго погибшего информации не поступало.Также сообщается, что в ходе протестов пострадали несколько журналистов.
Конституционный суд Южной Кореи в пятницу вынес окончательное решение об отстранении от власти президента страны Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала. Суд признал вину Пак Кын Хе в том, что она позволила своей подруге и советнику влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность.
Это решение означает, что Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции.
В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы.
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