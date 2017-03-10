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Новости

В Стамбуле разбился вертолет, на борту которого были россияне

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В Стамбуле разбился вертолет, погибли 5 человек. По данным телеканала CNN Turk, на борту находились семь человек, четверо из них – россияне.

Вертолет столкнулся в тумане с неработающей телевизионной вышкой. Недалеко от места падения находится автопарковка и несколько жилых зданий. На место крушения отправлены машины скорой помощи и пожарные.

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