В Стамбуле разбился вертолет, на борту которого были россияне

В Стамбуле разбился вертолет, погибли 5 человек. По данным телеканала CNN Turk, на борту находились семь человек, четверо из них – россияне.

Вертолет столкнулся в тумане с неработающей телевизионной вышкой. Недалеко от места падения находится автопарковка и несколько жилых зданий. На место крушения отправлены машины скорой помощи и пожарные.