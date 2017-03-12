Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Археология

Новая Ялта. Эфир в 20:05

Черчилль, Рузвельт и Сталин во время Ялтинской конференции союзников. 1945 год.

Черчилль, Рузвельт и Сталин во время Ялтинской конференции союзников. 1945 год.

Смотреть комментарии

Чего ждет Россия от Трампа?

72 года назад Ялтинская конференция великих держав разделила мир на сферы влияния. Сегодня Россия грезит о "новой Ялте", о большой сделке с новым президентом США, но на что она может рассчитывать в новом, пост-либеральном мире, и кто ее союзники? Гости программы – политологи Александр Морозов и Михаил Троицкий. Эфир в 20:05​.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

    LIKE Подписаться

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG