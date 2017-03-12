Новая Ялта. Эфир в 20:05

72 года назад Ялтинская конференция великих держав разделила мир на сферы влияния. Сегодня Россия грезит о "новой Ялте", о большой сделке с новым президентом США, но на что она может рассчитывать в новом, пост-либеральном мире, и кто ее союзники? Гости программы – политологи Александр Морозов и Михаил Троицкий. Эфир в 20:05​.



