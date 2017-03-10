Слово пастыря

Хотите знать, как выглядит по-настоящему одиозный текст от одиозного автора?

Вот он. Такой текст вышел из-под пера протоиерея Всеволода Чаплина:

Как же некоторые боятся системной ликвидации сбежавших за кордон предателей и изменников… Который день мировые СМИ с истерикой говорят о вероятной ликвидации Ким Чен Нама. Будто и нет других новостей. С такой же истерикой говорили – и говорят дор сих пор – о «деле Литвиненко». Откуда столько нервов?

Ответ, думаю, прост: затрепетали предатели и изменники, сбежавшие из разных государств с незападной политической культурой в страны «свободного мира» - прежде всего на Запад. И те, кто их прячет и «гарантирует их безопасность». И те тайные предатели и изменники, которые подумывают сбежать.

Психологический комфорт всей этой публики надо, наконец, разрушить. Не стоит прятать от нее перспективу возмездия. Чем вот плох, например, - для начала дискуссии - такой набор решений:

1. Отмена моратория на смертную казнь для изменников Родины.

2. Авторизация специальных подразделений на приведение приговоров в исполнение – даже ценой собственной свободы и жизни.

3. Авторизация точечных ракетных ударов по изменникам.

И не надо все время оглядываться на то, что скажут исторические недруги и их пропаганда. Наша цивилизация – истинно христианская – всегда была готова за себя постоять и не давала ни единого шанса врагам народа.

И не надо прятать от народа славу, имена и подвиги таких героев как Рамон Меркадер. Наоборот, надо о них фильмы снимать и памятники им ставить.

Почему полуопального священника заинтересовала именно эта тема, сказать сложно. Но вот отклик на его пост оказался довольно дружным.

Илья Крамник:

Все понимаю, но от священнослужителя подобное звучит очень странно.

Семён Файбисович:

Рубрика "О на Руси мразей разнообразном единообразии".

А эта мразь - надо отдать ей должное - умудряется становиться все мерзей и мерзей, хоть каждый раз кажется, что дальше некуда.

Юрий Щапов:

Автор считает себя христианином. Надо же как бывает.

Илья Вайцман:

Уволен из гестапо за жестокость.

Кирилл Орешкин:

Ничего не могу с собой поделать, хоть и понимаю, что это неправильно, но именно такие люди (или "люди") олицетворяют для меня РПЦ и определяют моё отношение к этой церкви и православной вере

Михаил Павлов:

Протоиерей Сева переполнен христианской любовью.

Сева предлагает уничтожать русских эмигрантов ракетными ударами.

Будь как Сева!

Андрей Семёнов:

Слово настоящего православного христианина! Не лукавого и двоедушного, а прямого и честного!

Наталья Маршалкович:

Я бы сказала - весна, обострение. Но он давно такой, вне сезона

Нафик Фамиев:

Вот это чудовище еще недавно служило голосом РПЦ и Патриарха...

Это еще не самый людоедский его пост...

Церковь молчит, значит соглашается...

Кому он служит?

Харун Сидоров:

Рамон Меркадер - герой христианской цивилизации.

И так у них во всем.

Александр Шведов:

Хорошо, что есть в Сталинской Патриархии этот отец Звездоний. Что у официальных лиц на уме, то у неофициальных в аккаунте )))

Евгений Шестаков:

О, вермахт Господа моего! Эсэс души моей, НКВДали дальние с вышками и пулеметами! Я жирный поп, но я грозный всадник, борода моя не растёт на мне, но ненависть прёт наружу яркими метастазами. Тапки мои, ко мне! Обуюсь, оседлаю комп, поскачу по сети бескрайней, срубая головы, сдирая шкуры, гася улыбки и глаза тех, кого ненавижу больше, чем презираю, пёрну и проснусь, за что ты так со мной, Господи, я ж твой воин.

Лев Симкин:

Авторизация точечных ракетных ударов по изменникам, подумать только. Двадцать лет назад мне пришлось присутствовать при беседе молодого тогда автора этих безумных идей с автором «Столкновения цивилизаций» Сэмюэлом Хантингтоном. Они говорили на одном (во всех смыслах) языке. Что жизнь с людьми делает.