Бывшего заместителя главы Росгвардии обвинили в получении взятки

Суд в Москве обвинил бывшего заместителя главнокомандующего внутренних войск МВД России (в настоящее время – Росгвардия) Вячеслава Варчука в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщил "Интерфакс".

Собеседник издания уточнил, что по версии обвинения Варчук получил взятку до появления Росгвардии, когда он занимал пост заместителя главкома внутренних войск. Защита Варчука обжаловала его арест по делу о получении взятки в особо крупном размере.

О задержании Варчука стало известно 3 марта. По данным СМИ, деньги ему передал один из подчиненных – полковник Александр Костин. Советник директора Росгвардии Хинштейн сообщил РБК, что Варчук не попал на работу в структуры Росгвардии "из-за имеющихся к нему вопросов".