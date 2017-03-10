Двух жителей Казани арестовали по делу об убийстве студента из Чада

Суд в Казани арестовал двух местных жителей по обвинению в убийстве студента из Республики Чад, сообщает Следственное управление по Татарстану. По данным местного издания "Реальное время", Руслан Архипов и Роман Халилов являются участниками неонацистской организации и могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.

По версии следствия, в середине февраля Архипов и Халилов убили студента юридического факультета Казанского федерального университета Махджуба Тиджани Хассана. Следователи считают, что молодые люди заранее спланировали нападение.

Подозреваемые, задержанные 6 марта, дали признательные показания, говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

В 2013 году Халилова осудили на 9 месяцев воспитательной колонии по делу о нападении на гражданина Таджикистана, а Архипов в 2014 году был приговорен к обязательным работам из-за антисемитской записи в социальных сетях. "Реальное время" пишет, что они могут быть связаны с нападениями на граждан Киргизии, Афганистана и Индии, а также погрому на мусульманском кладбище в Казани.