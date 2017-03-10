Омбудсмен: в ульяновской колонии вскрыли себе вены 32 заключенных

В исправительной колонии в городе Димитровград в начале марта 32 заключенных вскрыли себе вены. Об этом после проверки информации о бунте в колонии сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. Ранее СМИ писали о 20 пострадавших.

Два человека находятся в медсанчасти, уточнили правозащитники.

Бунт в колонии произошел 1 марта. "Открытая Россия" со ссылкой на родственников осужденных сообщала, что заключенные объявили голодовку в знак протеста против ущемления своих прав. Спустя какое-то время их акцию протеста жестоко подавили – участники голодовки были избиты сотрудниками колонии. Именно после этого заключенные совершили попытку самоубийства.

По словам родственников, конфликт между администрацией колонии и осужденными начался еще осенью 2016 года. Тогда сотрудники колонии незаконно изъяли из камер разрешенные предметы и бытовую технику.