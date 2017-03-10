В Москве начались переговоры Путина и Эрдогана

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. В начале встречи Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары налаживаются быстрыми темпами.

Предполагается, что лидеры двух стран обсудят вопросы сотрудничества и строительство газопровода "Турецкий поток" и атомной электростанции "Аккую". Ожидается, что по итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов. Политики также затронут тему урегулирования сирийского конфликта.

Последняя подобная встреча Путина и Эрдогана прошла в октябре прошлого года. С января 2016 года Россия ввела запрет на поставки ряда турецких овощей и фруктов и некоторые виды мяса из Турции. После переговоров в октябре Россия частично сняла эмбарго и разрешила ввоз ряда фруктов.

В пятницу правительство России сняло запрет на поставки некоторых видов овощей и цветов из Турции. Также стало известно, что авиакомпания "Победа" в апреле запустит регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья.