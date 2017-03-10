Медведев заблокировал Навального в инстаграме

Глава правительства России Дмитрий Медведев заблокировал оппозиционного политика Алексея Навального на своей странице в инстаграме. Об этом Навальный сообщил в своем твиттере.

Ранее Навальный обнаружил, что Медведев отреагировал на расследование о "коррупционных схемах" главы российского правительства. Один из комментаторов написал, что расследование вышло в ее день рождения. В ответ Медведев написал "с Днем рождения!"

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об элитной недвижимости Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. В правительстве отказались комментировать эту информацию, назвав ее "пропагандистским выпадом".

С момента публикации фильм-расследование набрал более семи с половиной миллионов просмотров.