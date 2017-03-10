В квартире бывшего директора школы №57 прошел обыск

В квартире у бывшего директора московской школы №57, ученики которой ранее рассказали о домогательствах со стороны преподавателя, прошел обыск. Источник агентства "Интерфакс" рассказал, что следователи изъяли у Сергея Менделевича и его супруги материалы, необходимые для расследования уголовного дела.
Подробности следственного мероприятия собеседник агентства не уточнил.
Скандал вокруг 57-й школы начался после сообщений в социальных сетях о совращении несовершеннолетних учителем истории. Журналист издания "Медуза" Екатерина Кронгауз заявила, что об этом было известно давно, но меры не принимались. После этого директор школы Сергей Менделевич был вынужден уволиться.
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