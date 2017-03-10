В Египте нашли фрагменты статуи Рамзеса II

Группа археологов из Египта и Германии нашли в Каире фрагменты статуи фараона Рамзеса II. По словам ученых, от статуи остались часть головы и бюст. Их нашли полузатопленными в грунтовых водах.

Фрагменты статуи были обнаружены недалеко от руин дворца Рамзеса II в древнем городе Гелиополь, который сейчас является частью Каира.

Рамзес II правил Древним Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры. В 1881 году мумия фараона была найдена в гробнице в Дейр эль-Бахри .

