"Хитроумие, мужество и занудство". Эфир в 18.05

О докторе Фридрихе Гаазе, который был первым российским правозащитником и соседом театра.doc, и о современных правозащитниках. Расписание дня работника защиты прав человека: до обеда поездки в тюрьмы, после обеда ответы на запросы пострадавших. “Враги народа”, “иностранные агенты” и “пятая колонна”: это все о них. Усталость и синдром выгорания. Неблагодарное дело: как можно оправдывать преступников и до какого предела можно с ними работать? Где граница между компромиссом с администрацией ради пользы заключенных, и сотрудничеством с властью? Хипстеры и полицейские: как из шока от встречи с правоохранителмя родился молодежный правозащитный ресурс после "белоленточных протестов". Истории из жизни Игоря Каляпина, Светланы Ганнушкиной, Эллы Поляковой, Валерия Борщова, Андрея Бабушкина, Людмилы Альперн, Игоря Сажина, Андрея Юрова, Леонида Агафонова и других современных правозащитников. “Хитроумие, мужество и занудство – главные качества нашей профессии” (А.Юров). Спектакль показан в день рождения Натальи Эстемировой и день обыска у Зои Световой.

Анна Добровольская, автор пьесы “Правозащитники”, активист Молодежного Правозащитного движения; Ольга Лысак, режиссер, актриса; Марина Клещева, актриса, автор пьес театра.doc. Фрагменты из спектакля и реакция главных героев.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова