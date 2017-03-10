Капусте – да. Помидорам – нет

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Встреча президента РФ Путина и президента Турции Эрдогана в Кремле

Встреча президента РФ Путина и президента Турции Эрдогана в Кремле

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Владимир Милов (политик), Фуад Аббас (журналист) и Керим Хас (политолог) о том, что же еще должна сделать Турция, чтобы Россия полностью отказалась от своих продовольственных санкций по отношению к ней. Ведущая Елена Рыковцева

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