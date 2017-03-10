Илон Маск предложил Австралии решить её энергетические проблемы

Глава корпорации Tesla Илон Маск предложил правительству Австралии помощь в решении энергетических проблем. По словам Маска, он готов в течение 100 дней смонтировать электрический аккумулятор стоимостью 25 миллионов долларов и, в случае нарушения им заявленного срока сдачи объекта, передать его Австралии бесплатно.

Предложение Илона Маска последовало за несколькими авариями на энергетических объектах штата Южная Австралия, в частности, отключениями подачи электричества на промышленных предприятиях в течение двух недель. Эти инциденты вызвали обеспокоенность австралийских производителей.

Австралия числится среди тех государств мира, которые более всего нуждаются в возобновляемых источниках энергии, информирует агентство Reuters.