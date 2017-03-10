Патриарх защищен лучше свободы слова? Эфир в 21:05

Коллегия по жалобам на прессу рассмотрит обращение о публикации стихотворения Дмитрия Быкова, посвященного патриарху Кириллу, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.

Произведение Быкова было опубликовано в газете в августе 2016 года после вручения патриарху членского билета Российского географического общества. Как сообщил Коллегии главный редактор "Собеседника", этот факт показался редакции любопытным и поэту предложили на его основе написать стихотворение для рубрики, где "традиционно представляются его оценочные суждения о необычных действиях известных людей".

"По мнению заявителя жалобы, творение Быкова имеет слабое отношение к информационному поводу, содержит несколько некорректных и неуместных сравнений и в целом вызывает раздражение граждан и поддерживает враждебный настрой по отношению к церкви и к самой личности патриарха Кирилла", - сообщили в СПЧ.

Почему патриарх защищен лучше, чем свобода слова? Обсуждают поэт Дмитрий Быков, галерист Марат Гельман, священник Яков Кротов и журналист Сергей Ходнев..

Ведущий – Владимир Кара-Мурза-старший.