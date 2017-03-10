В квартире литературного критика Александра Гаврилова прошёл обыск

Следственный комитет 10 марта провёл обыски у Александра Гаврилова, литературного критика и программного директора Института Книги. Гаврилов проходит свидетелем по так называемому "делу Александрины Маркво", жены Владимира Ашуркова, исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Обыск начался в семь часов утра в пятницу 10 марта и продолжался шесть часов, сообщается на сайте "Открытой России". Следователи вынесли из квартиры сотовый телефон и ноутбук.

Александрина Маркво и Владимир Ашурков в 2014 году получили политическое убежище в Великобритании.

Глава рекламного агентства и продюсерского центра "Бюро17" Александрина Маркво подозревается в крупном мошенничестве. В 2010-2014 годах агентство заключило 16 контрактов на 60 миллионов рублей с московским городским департаментом СМИ и Федеральным агентством по печати. Контракты предусматривали оказание услуг по проекту "Книги в парках".

Как заявил официальный представитель СК Владимир Маркин, поводом для проверки в отношении компании стали публикации в СМИ, в частности, утверждения, что с 2012 года московские власти финансируют оппозиционера Алексея Навального. По словам Маркина, в организованных Маркво мероприятиях участвовали писатели и другие деятели культуры, которые оказались членами "Координационного совета оппозиции" и "Лиги избирателей". Среди них — писатели Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович, Борис Акунин, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева", — отмечал официальный представитель Следственного комитета Маркин.