Путин намерен снять запрет на работу турецких граждан в России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена вскоре отменить запрет на работу в России граждан Турции. Путин выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Москве 10 мартя. Об этом сообщает "Интерфакс". По словам Путина, речь идет, в частности, о "турецких строительных рабочи"», которым, по его словам, было запрещено выдавать рабочие визы. В указе о введении санкций против Турции шла речь о запрете российским работодателям нанимать работников из Турции.

Говоря об ослаблении визового режима в целом, Путин заявил, что стороны "будут продолжать решать" этот вопрос, однако прежде необходимо "обеспечить безопасность при фильтрации лиц, которые нежелательны на территории обоих государств.

Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года — после того, как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик на границе Турции и Сирии, тогда погибли двое российских военных. Россия запретила продавать в Турцию туристические путевки, ограничила наём турецких рабочих и запретила ввоз ряда товаров.