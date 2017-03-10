В Брюсселе саммит ЕС завершился без подписания совместного заявления

Двухдневный саммит ЕС в Брюсселе завершился в пятницу 10 марта без совместного итогового заявления. Стали очевидны принципиальные разногласия между членами сообщества. В первый день встречи глав государств и правительств 28 стран-членов союза, включая Великобританию, которая готовится покинуть ЕС, Польша заявила об отказе подписывать итоговое заявление – каким бы ни было его содержание.

Позиция делегации Польши связана с переизбранием бывшего главы правительства этой страны Дональда Туска на пост главы Европейского совета. Варшава считает, что он грубо нарушил принцип нейтралитета на посту председателя Европейского совета, вмешавшись во внутренние дела Польши. Как отмечает "Немецкая волна", критика в адрес Туска со стороны его соотечественников связана с его поддержкой брюссельских санкций против Варшавы. Руководство ЕС решило, что польское правительство нарушает "верховенства закона и стандартов демократии".

В Варшаве считают, что решение о переизбрании Туска было принято под давлением Берлина.